Савченко обвинила спикера Рады в доставке снайперов на Майдан

Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве

Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2014 году у митингующих на Майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, нынешний генпрокурор Юрий Луценко призывал с трибуны идти в наступление, пообещав, "что будет оружие".

"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как (нынешний спикер Верховной рады Андрей — ред.) Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", — цитирует Савченко Страна.ua.

По ее словам, власти намеренно блокирует расследование преступлений во время Майдана, так как многие ее представители причастны к противоправным действиям.

"Эти люди, которые отдавали приказы, совершали преступления, которые несут на себе ответственность, всегда будут искать крайних", — сказала Савченко.

Она добавила, что после "евромайдана" "жизнь людей не улучшилась".

В прошлом месяце грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане, рассказали, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Допрос Савченко

В начале недели Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве.

Луценко заявил, что в четверг внесет в парламент представление о лишении Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте.

По его словам, у следствия есть "неопровержимые доказательства" причастности Савченко к подготовке теракта в Раде.

Сегодня депутат прибыла на допрос в СБУ, ее сопровождают сестра и пресс-секретарь. Савченко заявила журналистам, что хочет взять Рубана на поруки.

"Я никогда в своей жизни никого не сдавала — ни в плену, ни в тюрьме в России, и на Украине этого делать не буду", — сказала депутат.

Ранее "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что украинские власти могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота.

Как заявили изданию осведомленные источники, Рубан — "далеко не главный фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку".