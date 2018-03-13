Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Депутату Верховной рады Надежде Савченко грозит обвинение в подготовке военного переворота на Украине, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах.

На днях Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве.

"Страна.ua" пишет о подробностях обвинений, которые вскоре предъявят Рубану. "Впрочем, по нашим данным, он является далеко не главным фигурантом этого дела. Основный удар будет наноситься по совсем иному человеку", — говорится в публикации.

Издание уточняет, что это будет Савченко, также под ударом могут оказаться и некоторые оппозиционные политики, с которыми она контактировала. Как сообщили источники, Савченко примерно полгода назад вступила в контакт с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки во главе с майором Павлом Баловым (позывной "Кедр"). Они якобы дали понять, "что патриотически настроенные офицеры" недовольны "коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим".

По данным издания, военные попросили Савченко найти человека, который привезет оружие из Донбасса. Та предложила Рубана, который в ноябре уже перевез партию оружия из ДНР, а со второй партией его задержали.

"Но естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их", — цитирует издание слова источника. Следствие в подтверждение этой версии планирует обнародовать большой объем аудио- и видеодоказательств.

Собеседник "Страны.ua" считает, что это могло быть провокацией со стороны правоохранителей, которые подослали к Савченко военных.

Ранее депутат Рады Андрей Тетерук предположил, что Савченко могла сбежать в Россию. Сама депутат сообщила, что находится в Страсбурге на сессии Европарламента.