На Шри-Ланке разблокируют Facebook

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился снять введенную в прошлую среду блокировку социальной сети Facebook.

В среду, 7 марта, представитель совета министров Раджита Сенаратне (Rajitha Senaratne) сообщил, что правительство приняло решение о блокировке доступа к некоторым социальным сетям, в частности Facebook, Instagram и мессенджеру WhatsApp, чтобы препятствовать распространению "мотивированных ненавистью высказываний" на фоне беспорядков.

"По моему указанию мой секретарь поговорил с представителями Facebook, которые согласились, что эта платформа не будет использована для распространения мотивированных ненавистью высказываний и не будет подстрекать к насилию", — написал Сирисена в Twitter.

Президент Шри-Ланки добавил, что распорядился о снятии блокировки Facebook с немедленным вступлением распоряжения в силу.

По данным портала Lanka Business Online, правительство страны ранее сняло ограничения, наложенные на мессенджеры WhatsApp и Viber, в связи с жалобами, поступившими от бизнес-сообщества и туристов.

В понедельник полиция округа Канди на Шри-Ланке объявила комендантский час в связи с беспорядками. Беспорядки были зарегистрированы только в городе Дигана, однако комендантский час было решено ввести на всей территории округа Канди для предотвращения дальнейших инцидентов.