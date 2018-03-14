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В Кремле исключили ухудшение отношений с США из-за смены главы Госдепа

Сюжет:
Перестановки в Госдепе и ЦРУ (36)
14:5514.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Не стоит опасаться ухудшения отношений с США из-за назначения Майка Помпео госсекретарем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эдвард Сноуден
© AP Photo
Новый директор ЦРУ участвовала в пытках, сообщил Сноуден
"Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола", — отметил он.

При этом, по его словам, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход в двусторонних отношениях.

Накануне Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Помпео. Обязанности главы Госдепа временно будет исполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

"Идеальный шторм"

Как считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, новые кадровые решения президента США подчинены определенной логике.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Пушков прокомментировал назначение Помпео госсекретарем США
"В первую очередь Трамп назначает людей, которым он доверяет и которые разделяют его убеждения по поводу того, как нужно действовать в области внешней политики", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Трамп медленно, но верно формирует свою команду из тех людей, которые придерживаются определенных взглядов на то, как США должны вести свою внешнюю политику.

"России нужно в этом контексте быть внимательной к таким назначениям", — подчеркнул эксперт.

Американист объяснил, почему, по его мнению, можно ожидать ужесточения политики Трампа после новых назначений.

"Он очень часто полагается на свое интуитивное понимание внешней политики", — заявил Ярыгин.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Недостаточно жесткий": чем запомнится Тиллерсон
По его мнению, если рядом с Трампом появляются сразу два эксперта, которые поддерживают его в ведении агрессивной внешней политики, то складывается ситуация так называемого идеального шторма.

"Потому что когда сразу много людей разделяют мнение, что политику нужно вести агрессивно, то у президента совсем исчезают какие-то внутренние ограничения. А нынешний президент США и так достаточно непредсказуем", — добавил он.

В заключении эксперт заявил, что дальнейшее ужесточение политики может коснуться отношений с Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией.

Помпео известен как "ястреб"

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Михайлов в эфире радио Sputnik заявил, что влияние администрации Трампа на внешнюю политику США довольно ограничено.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Pius Utomi Ekpei
Тиллерсон оценил свою работу на посту госсекретаря
"Конечно, смена госсекретаря повлияет на развитие российско-американских отношений", — добавил он.

По его мнению, это влияние не будет играть кардинальную роль, поскольку есть много других факторов и обстоятельств.

"С другой стороны, Майк Помпео известен как "ястреб", сторонник жесткой линии в отношении России. И здесь он может найти множество союзников в конгрессе и постараться эту линию реализовывать уже на новом посту", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Трамп сам может продолжать выступать сдерживающим фактором, противовесом.

"Многое будет зависеть от личных отношений между Трампом и Помпео, но уже в этой новой конфигурации", — заключил Михайлов.

Профессионал и преданный человек

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
Эксперт о перестановках в правительстве США: Трамп - авторитарный президент
По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, выбирать Трампу было не из кого.

"А когда вы политик уровня президента США, вам очень важно не только иметь профессионала в своей команде, но и иметь максимально преданного человека", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, Помпео сейчас будет выступать не только как человек, который возглавляет Госдеп, но и как человек, который всеми силами должен прикрывать спину Трампу.

Он подчеркнул, что Помпео в новой должности предстоит пройти очень тяжелый путь.

Джина Хаспел. Архивное фото
© The OSS Society
Опытный разведчик и жесткий управленец: Трамп назначил Хаспел главой ЦРУ
"Да, он блестящий юрист, у него очень хорошие связи внутри страны среди представителей разных спецслужб, да, ему присягнули уже многие генералы. Но это не означает, что этот опыт можно перенести на общение с главами других государств и других иностранных ведомств", — отметил Судаков.

Что касается увольнения Рекса Тиллерсона, то это, по мнению политолога, было вполне ожидаемым решением.

"Госдеп пытался сформировать некую свою альтернативную позицию. И Тиллерсон в отличие от своих предшественников оказался одним из самых слабых госсекретарей, он не смог обеспечить полноценное финансирование Госдепа и не смог сформировать полностью команду", — добавил Судаков

По его словам, Трампу было тяжело находиться с таким человеком в одной обойме.

"Ведь во многих вещах Рекс Тиллерсон попросту его переигрывал", — заключил он.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Mr
Иногда, этот Песков такую пургу метёт, как и в этом случае. Есть куда ещё падать и американцы это скоро докажут.
15:21
14.03.2018
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