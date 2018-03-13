Политолог: Помпео на посту госсекретаря США предстоит "тяжелая война"

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны перестановки в американской администрации.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел – первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

По словам Трампа, Помпео продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире.

"Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", – заявил Трамп.

По его словам, Помпео добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе. "Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы, и я призываю (сенат) утвердить его кандидатуру в скором времени", – добавил Трамп.

Он также поблагодарил уходящего госсекретаря Рекса Тиллерсона за службу. "Многое было достигнуто за последние 14 месяцев, и я желаю ему (Тиллерсону) и его семье всего хорошего", – заявил Трамп.

Майк Помпео, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа и обещал работать на благо страны.

"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", – говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Белого дома.

По его словам, он будет "усердно работать", чтобы Америка была "в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной".

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik прокомментировал назначение бывшего директора ЦРУ на пост госсекретаря.

"По сути, выбирать Трампу было особо не из кого. По большому счету, скамейки запасных попросту не существует. А когда вы политик уровня президента США, вам очень важно не только иметь профессионала в своей команде, но и иметь максимально преданного человека. И Помпео сейчас будет выступать не только как человек, который возглавляет Госдеп, но и как человек, который всеми силами должен прикрывать спину Дональду Трампу", – сказал Сергей Судаков.

По его мнению, Помпео в новой должности предстоит пройти очень тяжелый путь.

"Помпео сейчас будет безумно тяжело. Да, он блестящий юрист, у него очень хорошие связи внутри страны среди представителей разных спецслужб, да, ему присягнули уже многие генералы. Но это не означает, что этот опыт можно перенести на общение с главами других государств и других иностранных ведомств. Кроме того, я полагаю, что нынешнему преемнику Тиллерсона предстоит тяжелая война с шефом, потому что шеф вмешивается абсолютно во все, но не всегда удачно. В этом плане у Помпео будет очень тяжелый и тернистый путь. Я ему не завидую", – отметил Сергей Судаков.

Что касается увольнения Рекса Тиллерсона, то это, по мнению политолога, было вполне ожидаемым решением.

"Это решение было принято достаточно давно. Надо четко понимать стратегию, которую проводил Госдеп в последние месяцы. Она заключалась в том, что Госдеп пытался сформировать некую свою альтернативную позицию. И Тиллерсон в отличие от своих предшественников оказался одним из самых слабых госсекретарей, он не смог обеспечить полноценное финансирование Госдепа и не смог сформировать полностью команду. Но что касается его личных контактов, то они более обширные и более влиятельные, чем у нынешнего президента США. И Трампу было тяжело находиться с таким человеком в одной обойме. Ведь во многих вещах Рекс Тиллерсон попросту его переигрывал", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.