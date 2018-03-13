Мнение: перестановки в Госдепе повлияют на российско-американские отношения

Майк Помпео сменил Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента США. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Михайлов поделился мнением о том, как это может отразиться на отношениях Вашингтона с Москвой.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу"

Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео. Как заявил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве Госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.

Сам Трамп объяснил отставку Тиллерсона "расхождением позиций". В качестве примера он привел иранскую сделку.

"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна <…> мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.

Трамп заявил, что "хорошо узнал" Помпео на протяжении последних четырнадцати месяцев и уверен, что он "подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент".

"Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", — добавил Трамп.

Пресс-служба Белого дома распространила заявление Майка Помпео.

"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — говорится в заявлении. Помпео пообещал "усердно работать", чтобы Америка была "в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной".

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Михайлов предположил, как смена госсекретаря может отразиться на российско-американских отношениях.

"Как показала практика, влияние администрации Трампа на внешнюю политику США довольно ограничено. Конечно, смена госсекретаря повлияет на развитие российско-американских отношений. Но мне кажется, что это влияние не будет играть кардинальную роль, поскольку есть много других факторов и обстоятельств: это накопившаяся в наших отношениях негативная инерция, влияние остального политического истеблишмента США на этот аспект американской внешней политики — все это будет оказывать сдерживающую роль. С другой стороны, Майк Помпео известен как "ястреб", сторонник жесткой линии в отношении России. И здесь он может найти множество союзников в конгрессе и постараться эту линию реализовывать уже на новом посту. Но и Трамп может продолжать выступать сдерживающим фактором, противовесом. Многое будет зависеть от личных отношений между Трампом и Помпео, но уже в этой новой конфигурации. Посмотрим, как будут развиваться события. Но то, что Помпео привнесет антироссийскую энергию в американскую внешнюю политику – это точно", — сказал Сергей Михайлов.

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