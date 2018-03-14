"Идеальный шторм". Американист о новых назначениях в Госдепе и ЦРУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые назначения в администрации США вряд ли приведут к ухудшению двусторонних отношений. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что эти назначения подчинены определенной логике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с новыми назначениями в администрации США вряд ли стоит опасаться ухудшения российско-американских отношений, упасть ниже пола нельзя.

Накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

Одновременно Трамп принял решение предложить на место директора ЦРУ Джину Хаспел, которая на данный момент является заместителем директора управления.

"Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле опасения, что после назначения Майка Помпео, имеющего репутацию "ястреба", отношения между Москвой и Вашингтоном могут еще более осложниться.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что новые кадровые решения президента США подчинены определенной логике.

"Джина Хаспел – это такой же вашингтонский "ястреб", как и Майк Помпео. Это карты из одной колоды… В первую очередь Трамп назначает людей, которым он доверяет и которые разделяют его убеждения по поводу того, как нужно действовать в области внешней политики (а ЦРУ ведь также является органом, который в первую очередь обеспечивает экспертизу для внешней политики). Таким образом, Трамп медленно, но верно формирует свою команду из тех людей, которые придерживаются определенных взглядов на то, как США должны вести свою внешнюю политику. И, думаю, России нужно в этом контексте быть внимательной к таким назначениям. Потому что и новый министр иностранных дел, который был до этого главой ЦРУ, и новая глава ЦРУ – они, конечно же, когда будут помогать президенту формировать внешнюю политику, не станут в своих агрессивных подходах делать исключение для России", – считает Григорий Ярыгин.

Американист объяснил, почему, по его мнению, можно ожидать ужесточения внешней политики Дональда Трампа после новых назначений.

"Он очень часто полагается на свое интуитивное понимание внешней политики. А если появляются рядом с ним сразу два эксперта, которые его поддерживают в том, что США должны вести более агрессивную внешнюю политику, то складывается ситуация так называемого "идеального шторма". Потому что когда сразу много людей разделяют мнение, что политику нужно вести агрессивно, то у президента совсем исчезают какие-то внутренние ограничения. А нынешний президент США и так достаточно непредсказуем. Поэтому мы можем говорить, что после вчерашних назначений обстановка близка к тому, что в американской внешней политике сложится ситуация того самого "идеального шторма". То есть, ситуация, когда каждый из факторов по отдельности не ведет к резкому обострению, но вместе взятые они вполне могут спровоцировать такое обострение. В первую очередь дальнейшее ужесточение американской внешней политики может коснуться отношений с Китаем, Ираном, Северной Кореей. И Россия тоже вряд ли станет исключением", – предположил Григорий Ярыгин.

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