Сербы доверяют Путину больше, чем другим иностранным лидерам, показал опрос

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Граждане Сербии из всех иностранных лидеров больше всего доверяют российскому президенту Владимиру Путину, пишет газета Politika.

Издание совместно с социологическим агентством "Фактор плюс" провело два независимых исследования. Опрашиваемых просили выбрать несколько руководителей государств, которым они доверяют, в порядке убывания.

После обработки результатов на первом месте оказался Путин, его имя назвали 58% респондентов. За ним следует канцлер ФРГ Ангела Меркель, ей доверяют 42% опрошенных. Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин с 34%.

В список также попали президент США Дональд Трамп (22%), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (16%), президент Франции Эммануэль Макрон (16%) и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).