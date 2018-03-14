Сербы доверяют Путину больше, чем другим иностранным лидерам, показал опрос

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Граждане Сербии из всех иностранных лидеров больше всего доверяют российскому президенту Владимиру Путину, пишет газета Politika.
После обработки результатов на первом месте оказался Путин, его имя назвали 58% респондентов. За ним следует канцлер ФРГ Ангела Меркель, ей доверяют 42% опрошенных. Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин с 34%.
В список также попали президент США Дональд Трамп (22%), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (16%), президент Франции Эммануэль Макрон (16%) и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).