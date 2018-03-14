Столтенберг поддержал позицию Британии в отношении России

ЛОНДОН, 14 мар – РИА Новости, Мария Табак. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с главой британского МИД Борисом Джонсоном высказал поддержку линии Соединенного Королевства в отношении России, говорится в сообщении МИД.

В понедельник премьер Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

"Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО", — говорится в сообщении.

"Он (Джонсон) был рад тому, что генсек НАТО выразил поддержку и солидарность, и согласился с тем, что единство НАТО первостепенно важно, как это было в случаях противостояния другим существующим угрозам партнерам по НАТО, в том числе в Восточной Европе, где британские войска базируются вместе с военными из других стран", — значится в документе.

Собеседники сошлись на том, что "действия России неоднократно угрожали безопасности партнеров по НАТО".

Джонсон также поговорил с главами МИД Франции и Германии, которые тоже высказали поддержку британской позиции.