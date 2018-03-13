МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ранее обвинил в побеге в Россию, опубликовала фотографии из Страсбурга.
В начале недели Служба безопасности Украины вызвала депутата на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов в Киеве.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, отметил, что Савченко не входит в число членов делегации, но имеет право туда поехать.
В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через два месяца ее помиловали и она вернулась на родину, где стала депутатом.