Надежда Савченко опубликовала доказательство того, что не сбегала в Россию

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ранее обвинил в побеге в Россию, опубликовала фотографии из Страсбурга.

В начале недели Служба безопасности Украины вызвала депутата на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов в Киеве.

Допрос должен был состояться 13 марта, однако Савченко в этот же день покинула страну. По словам ее пресс-секретаря, депутат уехала в ПАСЕ, где должна встретиться с коллегами из Европарламента. При этом вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Савченко не приглашали на мероприятие.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, отметил, что Савченко не входит в число членов делегации, но имеет право туда поехать.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через два месяца ее помиловали и она вернулась на родину, где стала депутатом.