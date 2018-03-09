Мирзиеев пригласил главу Таджикистана посетить Узбекистан

ДУШАНБЕ, 9 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил посетить его страну с ответным государственным визитом лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Приглашение было принято.

Два президента подписали заявление об укреплении дружбы и добрососедства, а также договор о границе. "Многие не верили, что у нас получится, а у нас получилось, у нас не осталось нерешенных вопросов, у нас все получилось, потому что была политическая воля и обоюдное желание", — заявил Мирзиёев журналистам.

Кроме того, подписан пакет из 27 документов, касающихся сфер военного сотрудничества, торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, сотрудничества в области противодействия преступности.

"Мы обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и других приоритетных сферах. Как результат сегодня подписаны знаковые документы: договор о государственной границе и соглашение о взаимных поездках граждан", — сказал президент Узбекистана. Соглашением предусмотрено, что граждане двух государств могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории соседней страны без виз сроком до 30 суток.

"Достигнутые сегодня исторические договоренности имеют огромное значение не только для наших народов, но и для всего региона", — отметил он. По итогам 2017 года торговый оборот двух стран составил 240 миллионов долларов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. По итогам переговоров данный показатель решено вывести на уровень 1 миллиард долларов.

Это первый визит Мирзиёева в Таджикистан после того, как его предшественник Ислам Каримов посещал Душанбе с официальным визитом в последний раз в июне 2000 года. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон был в Ташкенте в рамках двусторонних контактов в январе 1998 года.