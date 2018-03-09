Мирзиеев пригласил главу Таджикистана посетить Узбекистан

ДУШАНБЕ, 9 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил посетить его страну с ответным государственным визитом лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Приглашение было принято.
Кроме того, подписан пакет из 27 документов, касающихся сфер военного сотрудничества, торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, сотрудничества в области противодействия преступности.
"Мы обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и других приоритетных сферах. Как результат сегодня подписаны знаковые документы: договор о государственной границе и соглашение о взаимных поездках граждан", — сказал президент Узбекистана. Соглашением предусмотрено, что граждане двух государств могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории соседней страны без виз сроком до 30 суток.
Это первый визит Мирзиёева в Таджикистан после того, как его предшественник Ислам Каримов посещал Душанбе с официальным визитом в последний раз в июне 2000 года. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон был в Ташкенте в рамках двусторонних контактов в январе 1998 года.