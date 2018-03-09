ДУШАНБЕ, 9 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым началом нового исторического этапа в таджикско-узбекских отношениях дружбы и многопланового сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу начал двухдневный визит в Таджикистан. Сообщалось о планах подписать более 25 двусторонних документов, в том числе договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы и соглашение о взаимных поездках граждан.

Рахмон добавил, что стороны решили практически все накопившиеся за последние 20 лет вопросы. "С первых дней вступления в должность мой дорогой друг и брат Шавкат Миромонович как убеждённый сторонник укрепления сотрудничества с соседями по региону делал всё от него зависящее, чтобы создать основу для последовательного и многогранного развития наших взаимоотношений", — сказал он.

Рахмон выразил уверенность, что результаты исторического визита Мирзиеева в Таджикистан "придадут качественно новый импульс динамичному и гармоничному развитию всего комплекса двухстронних отношений на долгосрочной основе".