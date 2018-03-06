США пригрозили выйти из иранской ядерной сделки

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, а также поддерживает террористические организации.

Пенс отметил, что американский лидер Дональд Трамп воздержался от повторных санкций в отношении Тегерана для урегулирования разногласий вокруг ядерной сделки. При этом вице-президент подчеркнул, что США не намерены делать подобных послаблений в будущем.

"Не ошибитесь, это их последний шанс. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее", — сказал Пенс, слова которого приводит Times of Israel.

Накануне МАГАТЭ подтвердило выполнение иранской стороной обязательств в рамках сделки по атому. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, обвинил европейские страны и США в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Выполнение принятого плана снимает с Ирана введенные экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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