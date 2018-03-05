МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МАГАТЭ подтверждает исполнение Тегераном своих обязательств в рамках соглашения по иранскому атому, заявил генеральный директор агентства Юкия Амано.

Международное агентство осуществляет мониторинг за исполнением условий СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) более двух лет.

"На сегодня я могу заявить, что Иран выполняет свои обязательства, связанные с ядерной программой", — сообщил Амано в ходе выступления перед Советом управляющих МАГАТЭ в понедельник.

Он отметил, что инспекторы МАГАТЭ получили доступ ко всем ядерным объектам в Иране, которые должны были посетить.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.