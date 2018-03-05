Глава МИД Ирана обвинил США и Европу в нарушении СВПД

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Европа нарушили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, европейские страны сделали это из-за Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью иранской газете "Этемад".

"В настоящий момент две группы нарушили СВПД, американцы и европейцы. Американцы из-за политики Вашингтона, европейцы из-за политики США. Европейцы в ряде вопросов не смогли выполнить свои обязательства по СВПД, в особенности в сфере банковских отношений, из-за американской политики", — заявил Зариф.

Он отметил, что по этой причине ни США, ни европейцы не вправе выдвигать условия по ядерной сделке тем странам, которые полноценно реализуют СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". По словам дипломата, "это последний шанс" для сохранения соглашения, в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в соглашении по атому. В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".