В ДНР эвакуировали более 50 человек, занесенных снегом

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировали более 50 человек, которые застряли в снежных заносах, в пункты временного размещения, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Накануне МЧС ДНР предупредило об ухудшении погодных условий — снежных заносах, гололеде, метели. Ожидается, что такие погодные условия сохранятся до пятницы.

"На трех участках дороги с момента начала ликвидации чрезвычайной ситуации находилось 15 транспортных средств различного вида, в которых, предположительно, находились более 50 граждан. По состоянию на 07.00 приняты меры по расчистке данных участков дороги и эвакуации людей, застигнутых в снежных заносах. Граждане, находящиеся в опасной зоне, были оповещены о ситуации и эвакуированы в пункты временного размещения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Шесть подразделений МЧС переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

"Для обеспечения жизнедеятельности населения, попавшего в снеговые заносы, было развернуто 12 стационарных пунктов обогрева. Всего пунктами обогрева воспользовались 99 человек. Для жителей ДНР открыта "горячая линия" МЧС в связи с ухудшением погодных условий", — добавили в министерстве.