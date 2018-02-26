МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия провела испытания крылатой ракеты, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в понедельник помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

По его словам, крылатую ракету наземного базирования SSC-8, которой в России присвоен индекс 9M729, якобы разработали и развернули "в нарушение ДРСМД". "Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе", — сказал Трахтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул против России аналогичное обвинение. Представители МИД, в свою очередь, указали на то, что "в НАТО не спешат давать оценку очевидной неготовности США привести собственные военные программы в соответствие с обязательствами по ДРСМД". При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в том числе по ДРСМД.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора. Конгресс США в военном бюджете, принятом в декабре, выделил средства на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает договор.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>