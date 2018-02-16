Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"К сожалению, ядерная угроза снова находится на повестке дня. И было бы безответственно ее игнорировать. Ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД", — сказал Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Россия нарушает договор тем, что разрабатывает и тестирует ракеты средней дальности наземного базирования.

"Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО", — призвал генсек.

Он подчеркнул, что, говоря о нарушениях со стороны России, "использовал формулировки и риторику США, это не формулировки НАТО", так как именно США являются участником договора, а не Североатлантический альянс.

"Важно указать, что мы поддерживаем договор по РСМД, Россия должна обеспечить прозрачность и выполнить его", — заключил Столтенберг.

Речь идет о крылатой ракете 9М729, которая поступает на вооружение российской армии. Еще в декабре российский МИД заявил, что эта ракета отвечают всем требованиям договора: она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по договору дальность, а США спекулируют на этой теме, не приводя никаких доказательств. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Россия строго соблюдает обязательства по всем международным договоренностям, в том числе и по ДРСМД, а также по договору об "открытом небе".

США и СССР подписали договор РСМД 8 декабря 1987 года, во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Тогда под сокращение впервые попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.