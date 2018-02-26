НАТО не спешит оценивать действия США по договору РСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАТО не спешит давать оценку неготовности США привести свои военные программы в соответствие с обязательствами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили РИА Новости в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Отмечаем, что в НАТО не спешат давать авторитетную экспертную оценку очевидной неготовности США привести свои собственные военные программы в соответствие с обязательствами по ДРСМД", — заявили в министерстве.

В российском МИД отметили, что, в частности, речь идёт о широком применении, в том числе "в ходе совместных со странами НАТО боевых операций, ударных БПЛА, которые США в одностороннем порядке вывели за рамки ДРСМД".

"Не сходит с повестки дня и вопрос о противоречащей Договору отработке технологий РСМД на баллистических ракетах-мишенях в ходе испытаний, заявляемых как противоракетные. С некоторых пор эта практика распространена и на европейский ТВД, где к ней привлекаются страны НАТО, как это происходило, например, осенью прошлого года на учениях "Formidable Shield — 2017" у берегов Шотландии. Ещё более дестабилизирующим действием США вразрез с Договором является осуществляемое при поддержке союзников по альянсу развёртывание в составе размещаемых в Европе наземных комплексов "Aegis Ashore" универсальных пусковых установок Мк-41, которые способны обеспечивать применение расширяющегося спектра ударных вооружений, включая крылатые ракеты средней дальности", — добавили в МИД.

Кроме того, в министерстве заявили, что "пока не получил должной квалификации со стороны руководства НАТО и такой деструктивный для ДРСМД шаг американской администрации, как анонсированное начало НИОКР по наземной ракетной системе запрещённого по Договору класса якобы в ответ на "российские нарушения договора".