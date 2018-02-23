Появилось видео столкновений между фанатами "Спартака" и "Атлетика"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Опубликовано видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао.

По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин. Среди них три россиянина, пять испанцев и один болельщик из Польши. Сообщается, что им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти.

Как утверждают в полиции, до столкновений правоохранители находили у людей дубинки, кастеты, камни и ножи. СМИ также сообщали, что во время столкновений умер полицейский. В правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника и подчеркнули, что он скончался из-за проблем с сердцем.