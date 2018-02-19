Генсек НАТО обвинил Россию в развязывании новой ядерной гонки

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bild, что Россия якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.

"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнёры по НАТО встревожены. Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и обеспечить прозрачность своих оборонных проектов и военных учений", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что договор о РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности", который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.

"Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия", — заключил Столтенберг.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.