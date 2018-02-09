Украина введет одноразовые визы за 65 долларов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина планирует ввести одноразовые электронные визы стоимостью 65 долларов. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев.
"Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70", — сказал Погорельцев.
Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. С 1 января 2018 года на Украине действует система биометрического контроля при пересечении границы гражданами других стран: к началу февраля через нее прошли около 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян.