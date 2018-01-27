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В мире

Более 40 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной

16:0927.01.2018
(обновлено: 16:25 27.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУкраинский пограничник. Архивное фотоУкраинский пограничник. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года уже прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи граждан РФ, сообщил в субботу первый заместитель главы государственной пограничной службы Василий Серватюк.

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Система биометрического контроля c 1 января частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработает на всех пунктах пропуска украино-российской границы. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

"В рамках усиления контроля за выездом (и въездом) иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян", — цитирует Серватюка агентство УНН.

Граница России и Украины. Архивное фото.
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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quake1211
что россиян туда тянет, вроде не европа, наверно дешёвые ресурсы, все хапают пока можно
16:13
27.01.2018
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