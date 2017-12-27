Кабмин Украины одобрил запуск биометрического контроля

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кабмин Украины принял на заседании в среду решение о запуске с 1 января 2018 года национальной системы биометрического контроля иностранцев при пересечении ими границы.
Кабмин дал отмашку
Биометрический контроль для иностранцев на границе вводится согласно решению президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом на Украину и выездом из страны иностранцев и лиц без гражданства.
Для выполнения этого решения погранслужба Украины провела работу по оборудованию пунктов пропуска специальными устройствами для считывания персональных данных.
Финальным аккордом в запуске системы стало принятое в среду решение кабмина Украины об утверждении положения о биометрическом контроле.
"Документ предусматривает с 1 января 2018 года обеспечение функционирование национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Проект определяет порядок сбора биометрических данных лиц и их хранение в базах данных Государственной пограничной службе Украины, МВД, МИД, Службы безопасности, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля", — заявил первый замглавы МВД сказал Сергей Яровой, презентуя проект документа перед голосованием в правительстве.
Тестовый режим
Ранее пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал подробности тестирования системы. По его словам, мобильные комплексы для биометрического контроля будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.
"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место; 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украино-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", — сообщил Слободян.
Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.
Коснется не всех
По данным Госпогранслужбы Украины биометрический контроль будет действовать для иностранцев из 71 страны, в том числе граждан РФ.
Указанные государства входят в список так называемых стран миграционного риска. Ранее кабмин Украины поручил МВД и СБУ до 30 сентября внести в этот список РФ. При этом полный список в открытом доступе отсутствует.
Украинские власти не скрывают, что ужесточение правил въезда на Украину посредством введения биометрического контроля направлена, в первую очередь, против России.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.
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