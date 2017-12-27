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Кабмин Украины одобрил запуск биометрического контроля

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (359)
17:2927.12.2017
(обновлено: 23:59 27.12.2017)
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© AFP 2017 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кабмин Украины принял на заседании в среду решение о запуске с 1 января 2018 года национальной системы биометрического контроля иностранцев при пересечении ими границы.

Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СМИ сообщили о решении кабмина Украины по системе биометрического контроля
Украинские правоохранители отчитались, что со среды система начала работать в тестовом режиме в отдельных пунктах пропуска. Новые правила пересечения границы коснуться граждан 71 страны, которые внесены на Украине в список государств миграционного риска, в том числе россиян.

Кабмин дал отмашку

Биометрический контроль для иностранцев на границе вводится согласно решению президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом на Украину и выездом из страны иностранцев и лиц без гражданства.

Для выполнения этого решения погранслужба Украины провела работу по оборудованию пунктов пропуска специальными устройствами для считывания персональных данных.

Финальным аккордом в запуске системы стало принятое в среду решение кабмина Украины об утверждении положения о биометрическом контроле.

"Документ предусматривает с 1 января 2018 года обеспечение функционирование национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Проект определяет порядок сбора биометрических данных лиц и их хранение в базах данных Государственной пограничной службе Украины, МВД, МИД, Службы безопасности, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля", — заявил первый замглавы МВД сказал Сергей Яровой, презентуя проект документа перед голосованием в правительстве.

Тестовый режим

Снятие отпечатков пальцев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Украина начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией
В среду МВД Украины отчиталось о начале работы системы в тестовом режиме на железнодорожном транспорте и в аэропортах.

Ранее пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал подробности тестирования системы. По его словам, мобильные комплексы для биометрического контроля будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место; 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украино-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", — сообщил Слободян.

Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

Коснется не всех

По данным Госпогранслужбы Украины биометрический контроль будет действовать для иностранцев из 71 страны, в том числе граждан РФ.

Таможенник на российско-украинской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Морев
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Украинский министр призвал прекратить транспортное сообщение с Россией
"С 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для иностранцев — граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства", — уточнил Слободян.

Указанные государства входят в список так называемых стран миграционного риска. Ранее кабмин Украины поручил МВД и СБУ до 30 сентября внести в этот список РФ. При этом полный список в открытом доступе отсутствует.

Украинские власти не скрывают, что ужесточение правил въезда на Украину посредством введения биометрического контроля направлена, в первую очередь, против России.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Климкин: Киеву нужен контроль за всеми, кто въезжает в страну из России
Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

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