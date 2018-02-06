Опрос показал, как литовцы относятся к идее улучшить диалог с Россией

ВИЛЬНЮС, 6 фев — РИА Новости. Более половины граждан Литвы поддерживают возобновление политических контактов с Россией, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией RAIT.

Ранее премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил , что работу межправительственной комиссии с Россией необходимо возобновить. По его словам, диалог между двумя странами может охватить торговую, энергетическую, транспортную, сельскохозяйственную сферы и сектор перевозок, а также вопрос учителей литовского языка в Калининградской области. Президент балтийской республики Даля Грибаускайте назвала предложение премьера нецелесообразным и безответственным.

"В рамках опроса 52% жителей поддержали идею восстановления политических связей с Россией, не согласны с предложением 26% жителей, 22% оказались без мнения", — сообщает агентство BNS.

Как отмечается, восстановление политических контактов поддержали граждане пенсионного возраста, а также граждане со средними доходами, против высказалиь граждане с высшим образованием и высоким заработком.

Опрос проводился с 13 по 29 января исследовательской компанией RAIT по заказу агентства BNS. В нем приняли участие 1053 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов может достигать 3,1%.

В последний раз межправкомиссия в Литве заседала в 2011 году.