Опрос показал, как литовцы относятся к идее улучшить диалог с Россией

ВИЛЬНЮС, 6 фев — РИА Новости. Более половины граждан Литвы поддерживают возобновление политических контактов с Россией, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией RAIT.
"В рамках опроса 52% жителей поддержали идею восстановления политических связей с Россией, не согласны с предложением 26% жителей, 22% оказались без мнения", — сообщает агентство BNS.
Как отмечается, восстановление политических контактов поддержали граждане пенсионного возраста, а также граждане со средними доходами, против высказалиь граждане с высшим образованием и высоким заработком.
Опрос проводился с 13 по 29 января исследовательской компанией RAIT по заказу агентства BNS. В нем приняли участие 1053 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов может достигать 3,1%.
В последний раз межправкомиссия в Литве заседала в 2011 году.