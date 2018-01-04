ВИЛЬНЮС, 4 янв — РИА Новости. Предложение премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса о возобновлении работы литовско-российской межправительственной комиссии нецелесообразно и безответственно, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Ранее в четверг премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas заявил, что работу межправительственной комиссии Литвы и России следует возобновить. По его словам, диалог между двумя странами может охватить торговую, энергетическую, транспортную, сельскохозяйственную сферы и сектор перевозок, а также вопрос учителей по литовскому языку в Калининградкой области. В последний раз межправкомиссия в Литве заседала а 2011 году.

"Важнейшие стратегические вопросы в сфере энергетики, транспорта, торговли решаются с привлечением веса ведомств ЕС, поэтому в настоящее время возрождать деятельность двусторонних комиссий нецелесообразно и безответственно с точки зрения национальной безопасности", — сказала Грибаускайте, слова которой приводятся в релизе пресс-службы президентского дворца.

По ее словам, двусторонние контакты на высшем уровне могут существовать у стран, демонстрирующих дружеские отношения. При этом Грибускайте обвинила Россию в том, что она "ломает международные правовые нормы, осуществляет агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей".

Как утверждает литовский лидер, "РФ всегда использовала энергетику, торговлю и другие инструменты как средства для политического давления и способы усиления влияния на другие страны. Предыдущий опыт Литвы это подтверждает", — сказала Грибаускайте.