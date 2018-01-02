Премьер Литвы призвал восстанавливать контакты с Россией

ВИЛЬНЮС, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в 2018 году необходимо начинать восстанавливать контакты с представителями власти РФ, прерванные в 2014 году. Об этом литовский премьер заявил в эфире программы национального телевизионного канала LNK "Панорама недели".

"Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией — ред.), хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами", — сказал Сквернялис.

Он отметил, что на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично. "Мы здесь тоже должны смотреть прагматично, выдерживать четкие стратегические границы, от которых мы не можем отстраняться, речь идет о ситуации на Украине, о реализации минских договоренностей, в общем о защите прав человека и уважении международных прав. Но контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов", — подчеркнул премьер.

Литва не поддерживает контакты и не проводит встречи с высокопоставленными представителями Российской Федерации с 2014 года.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте, подводя итоги 2017 года и описывая будущее балтийской республики в интервью интернет-порталу 15min, заявила, что с Россией следует сотрудничать, торговать, а не воевать.

По ее словам, Россия в ближайшие годы останется "сложным" соседом, но не нужно "умывать руки" — "нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей".