В Берлине пройдет выставка о блокаде Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Выставка, посвященная блокаде Ленинграда, состоится в Российском доме науки и культуры в Берлине, сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Выставка разделена на два блока – "Блокада" и "Восстановление". На экспозиции будут представлены фотодокументы, исторические справки и воспоминания участников войны, повествующие о разных датах и событиях в истории блокадного Ленинграда, а также копии плакатов военного периода, говорится в сообщении.
Отмечается, что текстовая информация экспозиции переведена на немецкий язык. Также дополнительно подготовлено мультимедийное сопровождение выставки.
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.