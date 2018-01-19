Тела всех погибших при возгорании автобуса в Казахстане доставили в Актобе

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

АСТАНА, 19 янв – РИА Новости. Тела всех погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана доставлены в областной центр для проведения необходимых экспертиз, сообщила в пятницу пресс-служба акима (губернатора) региона.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"На данный момент тела всех 52 погибших извлечены и доставлены в Актобе. Казахстанскими экспертами совместно с коллегами из Узбекистана в круглосуточном режиме проводится судебно-медицинская экспертиза. Акиматом (администрацией) Актюбинской области оказывается вся необходимая помощь и содействие", — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации отметили, что "в ближайшее время министр по ЧС РУ (Республики Узбекистан — ред.) Рустам Джураев, заместитель акима Актюбинской области Серик Туленбергенов, а также ряд сотрудников других государственных органов прибудут на место трагедии в Иргизский район".