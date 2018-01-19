Тела всех погибших при возгорании автобуса в Казахстане доставили в Актобе

АСТАНА, 19 янв – РИА Новости. Тела всех погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана доставлены в областной центр для проведения необходимых экспертиз, сообщила в пятницу пресс-служба акима (губернатора) региона.
"На данный момент тела всех 52 погибших извлечены и доставлены в Актобе. Казахстанскими экспертами совместно с коллегами из Узбекистана в круглосуточном режиме проводится судебно-медицинская экспертиза. Акиматом (администрацией) Актюбинской области оказывается вся необходимая помощь и содействие", — говорится в сообщении пресс-службы.
В администрации отметили, что "в ближайшее время министр по ЧС РУ (Республики Узбекистан — ред.) Рустам Джураев, заместитель акима Актюбинской области Серик Туленбергенов, а также ряд сотрудников других государственных органов прибудут на место трагедии в Иргизский район".