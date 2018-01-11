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В мире

СК заявил об отсутствии подтверждений версии взрыва на борту Ту-154

16:0611.01.2018
(обновлено: 16:08 11.01.2018)
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© РИА Новости / Олег МинеевПерейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фотоОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Польская сторона не предоставила доказательств, подтверждающих, что на борту самолета президента Леха Качиньского произошел взрыв. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Мнение об отчете Польши по гибели Ту-154: уровень конспирологии повышается

СК также проверил эту версию, она не подтвердилась. Кроме того, к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году врезался в дерево и потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Выводы польской комиссии

Комиссия МАК представила окончательный отчет о катастрофе Ту-154 в 2011 году. Согласно документу, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

На месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С маниакальным упорством: Варшава уверена – самолет Качиньского взорвали

Польские власти не согласились с этими заключениями и создали еще одну комиссию, которая работала в составе Минобороны. Возглавлявший ведомство Антони Мачеревич настаивал на версии теракта и обвинял Россию в причастности к произошедшему.

В среду польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы, заявила, что на борту лайнера произошел взрыв.
Международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор, выступая на пленарном заседании, рассказал, что именно это стало причиной разрушения левого крыла самолета.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Польскую комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 возглавил Мачеревич

Он также утверждает, что береза, стоявшая на пути самолета, "не имела влияния на первичное разрушение крыла".

"Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одно из ключевых заключений технического отчета", — говорится в сообщении.

В свою очередь, член технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы и летчик-испытатель Ту-154 Рубен Есаян напомнил, что польская сторона изначально согласилась с выводами комиссии об ошибке экипажа Ту-154.

Реакция в России

На заявление польской комиссии уже отреагировали в Совете Федерации. Так, зампредседатель комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявил, что польские власти, исходя из собственных выводов, должны ответить, кто в Польше мог заложить взрывчатку в воздушное судно.

Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154

Сенатор также рассказал о причинах, побудивших Варшаву прийти к такому заключению. "Польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений. Все необходимые разъяснения по этому поводу дал президент России Владимир Путин на недавней пресс-коференции", — отметил сенатор.

В декабре 2017 года Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского. Он ответил, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать у себя того, кто положил взрывчатку.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Политолог: вопрос о крушении польского Ту-154 – не к российскому президенту

Он выразил мнение, что России бессмысленно продолжать дальше эту дискуссию.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью RT заявил, в свою очередь, что выводы комиссии связаны с внутриполитической борьбой внутри страны.

"Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую… Поэтому принять эти выводы невозможно", — сказал он, отметив, что любая новая информация по катастрофе должна передаваться в соответствующие рабочие группы.

Трактовка легенды

Позицию сенатора разделил директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов. По его мнению, разные силы в Польше пытаются по-разному использовать эту тему.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости . Олег Минеев
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Политолог: версии Варшавы о катастрофе Ту-154 одна несуразнее другой

"Повышается уровень конспирологии, польскому обывателю страшно интересно, что же там могло быть. Простые ответы на вопросы: что была плохая погода, что высокопоставленное руководство Минобороны находилось в кабине и матом принуждало пилотов к посадке, — это их не так волнует, как теракт или какая-то диверсия, или вмешательство инопланетян", — отметил он.

Смирнов отметил, что правда уже никого не интересует — интересуют трактовки легенды.

В свою очередь, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что попытки пересмотреть выводы окончательного отчета расследования МАК носят политически ангажированный характер.

По его словам, они не основаны на каких-либо объективных данных и абсолютно конъюнктурны.

Коротченко считает, что подобный подход Варшавы вызывает сожаление, добавив, что речь идет не только об установлении истины, но также и о предупреждений подобных катастроф.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Игорь Кузьмин
Лучше бы согласились с выводами польской комиссии. Самолет вылетел из Польши, взрыв изнутри. Кто тогда смог подложить взрывчатку в самолет у высокоохраняемого руководства государства?
16:31
11.01.2018
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vladik65
А Болики и Лелики до сих пор самолет насилуют.
16:35
11.01.2018
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