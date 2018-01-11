Министерству культуры Казахстана запретили усложнять казахский язык

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству культуры и спорта республики пересмотреть свои подходы к переводу общепринятых мировых терминов на государственный язык, сообщает Sputnik Казахстан.

"Глава государства в послании уделил особое внимание вопросам терминологии казахского языка и подчеркнул, что нет необходимости переводить международные термины и усложнять казахский язык", — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Он отметил, что в условиях перехода на латинскую графику нужно рассмотреть "удобное, оптимальное для языка применение международных терминов".

"В связи с этим Минкультуры должны быть пересмотрены подходы по переводу общепринятых мировых терминов", — заключил премьер.

Накануне президент страны Нурсултан Назарбаев в своем послании раскритиковал перевод некоторых заимствований на казахский язык.

По словам главы государства, "за последние годы на казахский язык было переведено семь тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов".

Такие "нововведения", подчеркнул президент, иногда доходят до смешного.

"Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано"), и таких примеров полно", — констатировал Назарбаев.

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