Министерству культуры Казахстана запретили усложнять казахский язык

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству культуры и спорта республики пересмотреть свои подходы к переводу общепринятых мировых терминов на государственный язык, сообщает Sputnik Казахстан.
Он отметил, что в условиях перехода на латинскую графику нужно рассмотреть "удобное, оптимальное для языка применение международных терминов".
"В связи с этим Минкультуры должны быть пересмотрены подходы по переводу общепринятых мировых терминов", — заключил премьер.
По словам главы государства, "за последние годы на казахский язык было переведено семь тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов".
Такие "нововведения", подчеркнул президент, иногда доходят до смешного.
"Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано"), и таких примеров полно", — констатировал Назарбаев.
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