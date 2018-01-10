В США из-за плохого самочувствия пилотов частично приостановили полеты А-10

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В США временно отказались от использования 30 штурмовиков A-10 Thunderbolt II после того, как несколько пилотов заявили о проблемах со здоровьем, сообщает издание Aviation Week.
Отмечается, что штурмовики были оборудованы системами подачи жидкого кислорода LOX и кислородными станциями OBOGS.
Специалисты выяснили, что в самолете с LOX было нарушено давление в кабине, однако установить причину плохого самочувствия пилотов машин с OBOGS не удалось. В связи с этим руководство ВВС приняло решение приостановить полеты на A-10 до выяснения точной причины возникновения приступов удушья.
Ранее стало известно, что от схожих проблем страдали пилоты новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн объяснил гипоксию неправильной работой дыхательных станций.
С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. По словам представителя Пентагона Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС США.