Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн определил возможную причину плохого самочувствия пилотов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Aviation Week.
"Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека", — отметил специалист.
Полковник также обратил внимание, что летчики очень туго затягивают грудной ремень. Это, по мнению Флоттмана, порождает ощущение сдавленности и затрудняет дыхание еще до взлета.
С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. Пять из них зафиксировали на базе Льюк в Аризоне, после чего полеты перспективной машины приостановили. Ограничения сняли после того, как специальная комиссия не смогла найти причины недомогания летчиков. По словам представителя Пентагона Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС США.