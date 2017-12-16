Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн определил возможную причину плохого самочувствия пилотов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Aviation Week.

Для этого он совершил три полета на F/A-18 Hornet. Один из них был оборудован системой подачи жидкого кислорода LOX, еще два — более современной кислородной станцией OBOGS, которой оснащены перспективные F-35. Флоттман пришел к выводу, что OBOGS при сильных нагрузках подает воздух слишком резко, что затрудняет дыхание пилота.

"Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека", — отметил специалист.

Полковник также обратил внимание, что летчики очень туго затягивают грудной ремень. Это, по мнению Флоттмана, порождает ощущение сдавленности и затрудняет дыхание еще до взлета.

По результатам своих наблюдений Флоттман рекомендовал ВМС страны скорректировать подачу кислорода и изучить влияние снаряжения пилотов на дыхание. При этом он подчеркнул, что трех вылетов недостаточно для определения точной причины недомогания пилотов.

С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. Пять из них зафиксировали на базе Льюк в Аризоне, после чего полеты перспективной машины приостановили. Ограничения сняли после того, как специальная комиссия не смогла найти причины недомогания летчиков. По словам представителя Пентагона Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС США.



