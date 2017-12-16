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В мире

Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35

23:0616.12.2017
(обновлено: 23:29 16.12.2017)
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© ВикипедияИстребитель F-35. Архивное фотоИстребитель F-35. Архивное фото
© Википедия

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн определил возможную причину плохого самочувствия пилотов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Aviation Week.

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / Day Donaldson
Военный эксперт: в Пентагоне "чешут репу" из-за проблем с F-35
Для этого он совершил три полета на F/A-18 Hornet. Один из них был оборудован системой подачи жидкого кислорода LOX, еще два — более современной кислородной станцией OBOGS, которой оснащены перспективные F-35. Флоттман пришел к выводу, что OBOGS при сильных нагрузках подает воздух слишком резко, что затрудняет дыхание пилота.

"Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека", — отметил специалист.

Полковник также обратил внимание, что летчики очень туго затягивают грудной ремень. Это, по мнению Флоттмана, порождает ощущение сдавленности и затрудняет дыхание еще до взлета.

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
© Flickr / US Air Force
В Пентагоне сообщили о проблемах с F-35, угрожающих полетам
По результатам своих наблюдений Флоттман рекомендовал ВМС страны скорректировать подачу кислорода и изучить влияние снаряжения пилотов на дыхание. При этом он подчеркнул, что трех вылетов недостаточно для определения точной причины недомогания пилотов.

С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. Пять из них зафиксировали на базе Льюк в Аризоне, после чего полеты перспективной машины приостановили. Ограничения сняли после того, как специальная комиссия не смогла найти причины недомогания летчиков. По словам представителя Пентагона Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС США. 


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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Андрей Мартынов
///Полковник также обратил внимание, что летчики очень туго затягивают грудной ремень///

Может, памперсы жмут?
23:12
16.12.2017
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Alexey U.
Каждый год появляется статья как пилот Jay Flottman находит недостатки в кислородной системе F-35 и определяет причину плохого самочувствие пилотов. (С 2012 года по крайней мере, одно и тоже. В 2015, 2016, полгода назад.)
А 235 штук F-35 уже летают во всю в 10 странах, а на 1000 уже пред заказы.
А напоминают все это статьи вот что: "У немцев танки деревянные! И самолетов нет". И вся эта глупость играет на противника, в итоге.
Чтоб отразить нападение, на самом деле, нужно как раз объяснять людям, что нужно строить больше самолетов и выделять на это бюджет, из-за того, что у противника самолеты, а не наоброт, ничего не делать, успокаивая себя и обманывая народ, что у них самолеты картонные.
23:49
16.12.2017
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