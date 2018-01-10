В Иране высоко оценили участие России в реализации ядерной сделки

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тегеран учитывает важную роль Москвы в реализации ядерной сделки, заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я хотел бы поблагодарить РФ за ту поддержку, которую она оказывала в достижении СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), в реализации этого плана", — заявил Зариф на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам министра иностранных дел Ирана, соглашение по урегулированию иранской ядерной программы "является одним из немногих достижений мирового сообщества за последние годы".

"МАГАТЭ неоднократно подтверждало приверженность Ирана реализации СВПД", — отметил Зариф.

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