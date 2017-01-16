Ядерная программа Ирана

Создание атомной энергетики в Иране началось еще во время правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, когда в середине 1950‑х годов был основан Атомный центр Тегеранского университета. Разработки в области атомной энергии проводились при помощи США, с которыми Иран в 1957 году подписал Соглашение о мирном использовании ядерной энергии. В соответствии с этим документом Вашингтон обязался поставить в Иран ядерные установки, оборудование и подготовить специалистов.

В 1958 году Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1963 году страна подписала Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, в 1970 году вступила в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В 1973 году Иран одним из первых подписал с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях, а в 1974 году ‑ дополнительное соглашение о содействии инспекциям МАГАТЭ на своих объектах и приступил к реализации плана развития атомной промышленности на основе сотрудничества с рядом западных стран. По плану предусматривалось создание замкнутого ядерного топливного цикла, а также строительство 23 ядерных реакторов.

Предполагалось, что 6‑8 реакторов будут поставлены США и еще 12 ‑ Западной Германией и Францией.

Атомная энергетика в Иране рассматривалась как фактор технологического превосходства над арабскими странами. Примерно тогда же были начаты работы по созданию научно‑технического потенциала, который мог быть использован для создания ядерного оружия, при наличии соответствующего политического решения.

Для реализации программы развития атомной энергетики в 1974 году была создана Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Ее основной задачей являлось заключение контрактов с иностранными компаниями, экспортирующими технологии для ядерной энергетики.

В период с 1967 года по 1977 год не только США, но и Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, а также ФРГ принимали активное участие в программе развития ядерной энергетики в Иране. Помимо контрактов на обучение специалистов и поставку оборудования, были заключены договоры на строительство двух атомных электростанций (АЭС) в Бушере и Ахвазе. В Иране в кооперации с ведущими западными вузами была создана национальная база для подготовки кадров для атомной и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Проводимые в то время проверки международных инспекторов подтверждали мирную направленность ядерной программы Ирана. Согласно плану, разработанному совместно со странами, принимавшими участие в ядерной программе, ее реализацию и полную диверсификацию энергетической базы Ирана предполагалось завершить к 1994 году.

Но все эти планы по большей части не были реализованы или оказались заморожены в результате исламской революции 1978‑1979 годов. Все достигнутые с европейскими и американскими партнерами договоренности были аннулированы. Духовный лидер исламской революции аятолла Хомейни после прихода к власти немедленно заморозил строительство почти полностью готовой АЭС в Бушере.

Когда в июле 1979 года немецкие специалисты покинули площадку Бушерской АЭС, строительные работы на первом энергоблоке были завершены на 80‑85%, на втором энергоблоке — на 50‑70%. В ходе ирано‑иракской войны (1980‑1988) недостроенная АЭС несколько раз подверглась авиационным бомбардировкам, в результате которых возведенным конструкциям был нанесен ощутимый ущерб.

Новое руководство Ирана не проявляло интереса к ядерной сфере примерно до середины 1980‑х годов, когда ядерная программа была возобновлена, несмотря на противодействие мирового сообщества, подозревавшего Тегеран в разработке ядерного оружия.

После ряда попыток установить сотрудничество в области атомной энергии с рядом европейских стран, обладающих опытом работы в этой сфере, Иран обратился к Китаю и России. В 1992 году были подписаны протокол о сотрудничестве в области атомной энергетики между Ираном и КНР и соглашение "Об использовании ядерной энергии в мирных целях" между Ираном и Россией. В рамках протокола Китай поставил в ядерный центр в Исфахане различное оборудование и установки для проведения комплексных научно‑исследовательских работ.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении АЭС в Бушере, в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции.

При помощи Китая Иран планировал строительство Дарховинской АЭС в районе Ахваза, где до Исламской революции по этому проекту были начаты работы французскими специалистами. Но в 1997 году Пекин отказался от продолжения сотрудничества с Тегераном в области мирного использования атомной энергии в рамках "пакетной" договоренности с США.

С начала 2000‑х годов официальные иранские представители вновь стали говорить о планах страны создать замкнутый ядерный топливный цикл (ЯТЦ), в частности, обратились к России с просьбой поставить завод по центрифужному обогащению урана (была отклонена Россией на этапе межведомственного согласования).

В августе 2002 года оппозиционным "Советом национального сопротивления Ирана", базирующимся в Ираке, были обнародованы данные о наличии в Иране незадекларированных перед МАГАТЭ заводов по обогащению урана в Натанзе и по производству тяжелой воды в Араке, расположенных в центральной части страны и находящихся на разных стадиях строительства. Визит инспекторов МАГАТЭ на указанные объекты в феврале 2003 года подтвердил, что Иран продвинулся в развитии ЯТЦ значительно дальше, чем это считалось ранее, прежде всего в области ядерного топливного цикла.

Позиция Тегерана заключалась в том, что в рамках своих международных обязательств страна не была обязана раскрывать местонахождение незавершенных ядерных объектов. Но информационные утечки вызывали озабоченность по поводу возможной военной составляющей иранской ядерной программы. В сентябре 2003 года эксперты МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на двух иранских ядерных объектах. В ходе инспекций не было выявлено подтверждений тому, что Тегеран проводил ядерные исследования военного характера.

По утверждению руководства Ирана, ядерная программа страны преследует исключительно мирные цели и направлена на диверсификацию энергетических источников с учетом расширяющихся потребностей иранской экономики в новых мощностях. Кроме того, иранская ядерная программа, рассматриваемая государством и обществом в качестве общенационального проекта, призвана стимулировать сокращение нефтяной зависимости в структуре энергопотребления, а также создать условия для экспорта в обозримой перспективе ядерного топлива в другие страны.

В соответствии с законом, принятым в 2005 году парламентом ИРИ, правительство Ирана обязано развивать полный ядерный топливный цикл, в течение 25 лет обеспечить производство в стране 20 тысяч мегаватт электроэнергии и построить 20 атомных энергоблоков.

Для реализации вышеозначенных планов Иран обладает солидной базой: по оценкам специалистов, общее число построенных и сооружаемых объектов ядерной инфраструктуры страны в совокупности может достигать 20. Все они находятся в ведении Организации атомной энергии Ирана. Среди наиболее крупных и известных проектов, реализуемых в рамках национальных ядерных программ ‑ Тегеранский центр ядерных исследований, центр ядерных исследований и производства топлива в Исфагане, центр по обогащению урана в Натанзе, ядерные исследовательские центры в Карадже и Йезде, АЭС "Бушер", подземный обогатительный завод "Форду" недалеко от города Кум.

В ряде зарубежных стран, в частности в США и Израиле, довольно болезненно восприняли не только саму ядерную программу Ирана, но и сотрудничество с Россией в этой области. Они обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома.

С 2003 года начались переговоры с Ираном по "ядерному досье", длившиеся более десяти лет. Первоначально в них участвовали Иран и три европейские страны — Германия, Франция и Великобритания. В 2006 году к ним присоединились Китай, Россия и США. "Шестерка" добивалась от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могли представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

В ноябре 2004 года под давлением международного сообщества Тегеран объявил о приостановке работ по обогащению урана. В феврале 2005 года в Иране был подписан ряд документов, главным из которых стал протокол о внесении дополнений в соглашение с Россией от 1992 года. В соответствии с ним, Иран должен передавать отработанное ядерное топливо с Бушерской АЭС в Россию, а Россия ‑ принимать его на долговременное хранение или переработку. Таким образом, полностью исключалась вероятность использования АЭС для наработки оружейного плутония.

В начале 2006 года Иран возобновил ядерные исследования. Страна неуклонно наращивала свои ядерные амбиции, овладевая современными технологиями обогащения урана и увеличивая количество действующих центрифуг. В ответ мировое сообщество усилило давление на Иран, требуя от него обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать её исключительно мирную направленность, а Совет Безопасности ООН принял шесть резолюций, из которых четыре вводили режим санкций. Односторонние санкции США и ЕС отрезали Иран от мировой финансовой системы и существенно ограничили экспорт нефти из этой страны. Далее последовал ряд загадочных убийств иранских ученых‑ядерщиков, а также появление компьютерного вируса Stuxnet в Натанзе, который привел к выводу из строя около тысячи центрифуг.

На этом фоне в 2012 году начались тайные переговоры между США и Ираном. Они не смогли существенно продвинуться до августа 2013 года, когда новым президентом Ирана был избран Хасан Рухани, который сделал поиск решения ядерного вопроса главным внешнеполитическим приоритетом.

24 ноября 2013 года Иран и шесть стран‑участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали документа — в силу сложности проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с предложенным соглашением.

14 июля 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД — известном также как "иранское соглашение"), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

Документ существенно ограничивает, сокращает и перестраивает иранский ядерно‑технический комплекс, программу его развития, запасы и качество ядерных материалов, а также запрещает деятельность потенциально военного характера.

Согласно СВПД, Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ для прояснения прошлых и настоящих нерешенных вопросов, предоставить МАГАТЭ дополнительные возможности для мониторинга и доступ к любым подозрительным объектам, информировать Агентство о запасах природного урана и центрифугах. В течение 15 лет международное сотрудничество в ядерной сфере должно осуществляться только после одобрения специально созданной Совместной комиссией.

В результате выполнения указанных мер в течение последующих 10‑15 лет практически исключается создание Ираном ядерного оружия, как и сколько‑нибудь значительная тайная деятельность военного характера.

С 16 января 2016 года Иран избавился от большинства наложенных на него мировым сообществом санкций ‑ в этот день, так называемый день имплементации, МАГАТЭ представила доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой. Это позволило РФ и Ирану расширить сотрудничество в различных проектах, в том числе по иранской ядерной программе.

Чтобы помочь Тегерану выполнить требование МАГАТЭ Россией по согласованию с иранской стороной были вывезены из Ирана излишки низкообогащенного урана и тяжелой воды, ведётся интенсивная работа по переводу обогатительного центра в Фордо на производство медицинских изотопов.

Россия помогла Ирану закончить строительство АЭС в Бушере. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. 10 сентября 2016 года в Бушере состоялась церемония начала проекта по строительству с участием России двух новых блоков этой атомной станции (проект АЭС "Бушер‑2").

В начале ноября 2016 года в ежеквартальном докладе МАГАТЭ сообщало, что запасы тяжелой воды в Иране достигли 130,1 тонны, что незначительно превысило лимит, установленный в рамках соглашения. В том же месяце представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран после доклада МАГАТЭ осуществил транспортировку ресурса в Оман для последующей продажи.

10 января 2017 года после встречи Совместной комиссии по СВПД постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков сообщил, что выполнение плана действий по Иранской ядерной программе идет в рамках задуманного, отступлений от него нет.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников