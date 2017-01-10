Постпред России в Вене рассказал о выполнении плана по иранскому атому

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Иранской ядерной программе идет в рамках задуманного, отступлений от него нет, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

"Это обсуждение, которое стало завершающим первый год выполнения всеобъемлющего плана, дало возможность понять, в какой точке пути мы находимся. А мы находимся в той точке, которая была заложена год назад. Все идет по плану, в соответствии с теми задачами, которые были поставлены",- сказал он после встречи Совместной комиссии по СВПД во вторник.

"Прогресс идет по всем направлениям, по Араку и по Фордо. Санкционный вопрос тоже обсуждался, но в конструктивной манере: как все-таки найти выход из этой ситуации, которая сложилась с продлением американских санкций, с тем, чтобы не навредить выполнению СВПД", — заявил постпред.

По его словам, российская делегация подчеркнула, что Москва в принципе против любых односторонних санкций, потому что это противоречит международному праву, но призывает коллег найти правильный баланс, чтобы выполнение плана продолжалось эффективно и поступательно".