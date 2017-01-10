Постпред России в Вене рассказал о выполнении плана по иранскому атому

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Иранской ядерной программе идет в рамках задуманного, отступлений от него нет, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков.
"Прогресс идет по всем направлениям, по Араку и по Фордо. Санкционный вопрос тоже обсуждался, но в конструктивной манере: как все-таки найти выход из этой ситуации, которая сложилась с продлением американских санкций, с тем, чтобы не навредить выполнению СВПД", — заявил постпред.
По его словам, российская делегация подчеркнула, что Москва в принципе против любых односторонних санкций, потому что это противоречит международному праву, но призывает коллег найти правильный баланс, чтобы выполнение плана продолжалось эффективно и поступательно".