Иран нашел новых покупателей на тяжелую воду

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Иран нашел потенциальных покупателей тяжелой воды, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Мы достигли значительного прогресса и продали 70 тонн тяжелой воды за семь месяцев. С учетом возможности нашего производства, я думаю, мы можем представлять 20 тонн тяжелой воды на мировом рынке каждый год", — передает агентство Fars слова Камальванди, сказанные им во время интервью телеканалу Al-Alam.

"Я думаю, что мы можем подписать новые контракты, иные, чем продажа (тяжелой воды – ред.) России и США. Новыми покупателями в основном являются европейские (страны – ред.)", — заявил Камальванди.

В начале ноября в ежеквартальном докладе МАГАТЭ сообщало, что запасы тяжелой воды в Иране достигли 130,1 тонны, что незначительно превышает лимит, установленный в рамках соглашения, а гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что иранским властям стоит впредь избегать превышения количества тяжелой воды. В ноябре представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран после доклада МАГАТЭ осуществил транспортировку ресурса в Оман для последующей продажи. Ранее Иран уже осуществил продажу тяжелой воды России и США.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. Совбез ООН 20 июля принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Иран 16 января 2016 года избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. В рамках договоренности, в стране может находиться не более 130 тонн тяжелой воды.