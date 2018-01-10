Борьба за избирателей: в Молдавии назначили министров в обход президента

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду в среду вопреки мнению президента Игоря Додона подписал закон о запрете трансляции новостных программ из РФ, а также утвердил нового главу МИД и еще шесть членов правительства. Эксперты полагают, что, несмотря на аппаратную победу кабмина, Додон набирает очки в преддверии выборов в парламент, явно дистанцируясь от правительства, при котором в стране складывается не очень благополучная социально-экономическая ситуация.

Борьба пророссийски настроенного президента Додона и стремящегося к максимальной евроинтеграции молдавского правительства продолжается уже давно. Исходя из своих полномочий, президент пытается выжать максимум для российско-молдавских отношений. Однако, как отмечают российские политологи, этих полномочий хватает лишь на символические шаги.

В конце осени истекают полномочия молдавского парламента, а значит, выборы в высший законодательный орган страны могут состояться либо в конце 2018 года, либо в начале 2019 года.

Вопреки мнению президента

В 2017 году глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. Додон утвердил предложенные отставки, однако дважды отказался назначить на вакантные места новых членов правительства.

После этого группа депутатов обратилась в Конституционный суд (КС), который временно отстранил Додона от назначения главы МИД и еще шести членов кабмина, постановив, что утвердить это решение может спикер парламента или премьер.

В среду спикер парламента Канду вопреки мнению президента назначил главой МИД бывшего посла в Швейцарии Тудора Ульяновски. Главой Минэкономики назначен экс-премьер Кирилл Габурич. Вице-премьером по европейской интеграции стал глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который до этого занимал пост вице-спикера парламента. Вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды —Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александр Тэнасе, который ранее руководил КС.

Кроме того, несмотря на позицию президента, спикер парламента с разрешения КС утвердил закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Додон также отказывался подписывать этот закон.

Ранее Конституционный суд Молдавии уже выносил решения, касающиеся назначения временного исполняющего обязанности президента для утверждения министра обороны. В частности, 20 октября 2017 года КС разрешил спикеру парламента подписать вместо президента указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы.

Реакция Додона

Сам Додон поспешил заявить, что министры, назначенные вопреки его воле, "не обладают необходимой легитимностью" и "вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних правительств".

Президент отметил, что в другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным возмущение народа. "Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций", — подчеркнул он.

По словам Додона, "любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными".

В пропрезидентской Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) заявили, что на первых же пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента партия выступит с инициативой о вотуме недоверия новым членам правительства, утвержденным, по мнению парламентариев, в обход конституционных норм.

Кроме того, социалисты выступили с категорическим осуждением "посягательства нелегитимной власти на свободу граждан Молдавии в получении информации".

Выгодная позиция

Как полагает политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, Додон находится в весьма выгодном положении — с одной стороны, он демонстрирует Москве, что жестко выступает против евроинтеграции и действующего правительства, с другой — практически ничем не рискует, так как политический вес соперников гораздо меньше.

По мнению эксперта, для процедуры импичмента у противников Додона пока, судя по всему, не хватает оснований – для этого должны быть достаточно серьезные обвинения либо в государственной измене, либо в серьезных преступлениях. В то же время, как полагает Добромелов, прозападные оппоненты Додона "прекрасно понимают, что с точки зрения досрочных президентских выборов у них тоже шансов нет — у них низкие рейтинги".

"Не утверждая министров правительства, показывая, что нынешнее правительство – это не его правительство, он набирает очки накануне парламентских выборов, потому что понятно, что в экономике у Молдавии ситуация не очень хорошая и соответственно действующее правительство не пользуется популярностью. Он наращивает оппозиционную базу, показывая избирателям, что он отстаивает их интересы", — полагает Добромелов.

В свою очередь молдавский политолог Корнелиу Чуря предположил, что ситуация, когда вместо Додона те или иные решения будет утверждать спикер парламента или премьер, может продлиться вплоть до выборов.

По словам Чури, "некоторые утверждают, что президенту стоит поднимать "протестную волну", однако "это будет, скорее всего, капканом для молдавского лидера". Как считает эксперт, "в принципе ничего экстраординарного не происходит – президент борется и продолжает бороться, используя те возможности, которые у него есть в наличии".

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-заместитель министра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп, отвечая на вопрос, продолжится ли и далее противостояние между президентом и парламентским большинством, отметил, что речь идет не столько о споре между ветвями власти, "сколько о борьбе между политиками для консолидации своего электората".

"Да, политические игроки будут бороться. И это будет усиливаться и приобретать характер масштабного шоу, потому что борьба за власть в этом году ключевая", — добавил собеседник агентства.

Пропаганда, которой нет

В эту логику вписывается и утверждение закона о запрете новостных программ из РФ, который Додон также отказался подписать. Несмотря на явный антироссийский окрас, практически этот закон ни на что не влияет, так как, по оценкам российских экспертов, доля телеканалов из РФ была крайне малой в молдавском информационном пространстве. Таким образом, законодательный акт также становится лишь частью большого предвыборного пиара, полагает Добромелов.

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской, был принят парламентом Молдавии в декабре 2017 года повторно после того, как президент его отклонил. Документ запрещает трансляцию в Молдавии программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Однако, по мнению Добромелова, стремление молдавских политиков запретить трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России будет лишь стимулировать пророссийские настроения в республике, так как социологические опросы показывали, что доля российских телеканалов в молдавском информационном поле и так была мала. Как указал эксперт, согласно данным опросов двухлетней давности, в числе источников информации о событиях в стране и мире передачи румынского и европейского телевидения и радио составляют 55%, а передачи российского телевидения и радио – лишь 15%.

При этом зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявлял, что решение Конституционного суда Молдавии по вопросу этого закона "все-таки скажется" на российско-молдавских отношениях. "Мы вынуждены будем каким-то образом реагировать", — сказал Чепа.