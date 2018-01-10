МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя появление площади Бориса Немцова перед посольством РФ в Вашингтоне, заявил, что при названии улиц необходимо давать объективную оценку человеку, и назвал переименование площади в США попыткой "напакостить" России.

"Надо объективно давать оценки. Конечно, любой город может принять решение назвать улицу, площадь именем любого человека, но должна быть объективная характеристика. Они в вашингтонском городском совете все знают?", — заявил Жириновский журналистам.

По утверждению политика, "много преступлений совершалось" в бытность Немцова губернатором. "Вы чьим именем называете площадь? Специально нам напакостить (хотят — ред.) перед нашим посольством", — сказал Жириновский.

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова, свидетельствуют итоги голосования.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.