В Молдавии запретили российские новостные программы

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента.

Решение Конституционного суда

Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.

Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить документ, если парламент дважды его принимает. В связи с этим в КС обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, занимающей большинство мест в парламенте. Он заявил, что в данной ситуации необходим временно исполняющий обязанности президента.

Суд решил, что утвердить закон об изменении Кодекса о телевидении и радио может спикер парламента или премьер.

Аналогичные процедуры уже применялись ранее: в октябре 2017 года КС позволил Канду вместо президента подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, а 2 января 2018-го разрешил в обход Додона назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

Суть закона

Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

По мнению Додона, этот закон "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии". Президент попросил Конституционный суд изучить положения документа.

Замглавы МИД Григорий Карасин, комментируя ранее законопроект, говорил, что молдавские власти организовывают информационную блокаду для собственного народа.

В Молдавии президент противостоит парламентскому большинству и правительству, настаивая на сближении с Россией. Он блокирует инициативы проевропейских властей, при этом его предложения не находят поддержки среди депутатов.