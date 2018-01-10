Президент Казахстана совершит официальный визит в США

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16-18 января совершит официальный визит в США, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По данным пресс-службы, "предполагаются встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США".
"В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН", — отмечается в сообщении.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что тематические дебаты на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством президента Казахстана намечены в СБ ООН на 18 января.