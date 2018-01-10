Небензя оценил перспективы сотрудничества России и США по Афганистану

ООН, 10 янв — РИА Новости. Россия и США могут налаживать сотрудничество по Афганистану, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя по итогам консультаций Совета безопасности по ситуации в Афганистане.

С докладом на встрече выступил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"По большинству из пунктов, которые он затронул, я с ним соглашусь. Он упомянул необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану — это обычный вопрос, в котором мы можем налаживать сотрудничество", — сказал Небензя.

Он обратил внимание, что на пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин "поблагодарил американцев за присутствие в Афганистане, за их работу и подчеркнул необходимость сотрудничать по этому вопросу".