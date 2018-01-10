Десятки российских бизнесменов приобрели мальтийское гражданство

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За последние три года свыше 730 человек с типичными для России именами, фамилиями и отчествами приобрели мальтийское гражданство, сообщает официальная газета правительства страны.

При этом в списке встречаются несколько десятков имен, которые полностью совпадают с именами российских бизнесменов и их родственников, среди которых основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис и некоторые другие.

Аркадий Волож, Борис Минц и Александр Несис вошли в список ста богатейших бизнесменов России в 2017 году по версии Forbes.

Фигурирующие в списке состоятельные россияне и члены их семей приобрели мальтийское гражданство по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", принятой правительством страны в 2013 году. В соответствии с условиями программы, претендент должен сделать пожертвование, приобрести недвижимость и мальтийские облигации. Минимальная сумма для получения гражданства составляет 880 тысяч евро без учета комиссии и сборов.