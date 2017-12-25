В Таджикистане осудили на 20 лет основателя ячейки ИГ*

ДУШАНБЕ, 25 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Основателя ячейки террористической группировки "Исламское государство*" в Таджикистане Умара Мирзоева приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости в пресс-службе суда Хатлонской области.

"Основатель ячейки ИГ* в Таджикистане Умар Мирзоев был признан виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, наемничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывам к свержению конституционного строя в Таджикистане", — сообщили в суде.

Следствие сообщает, что Мирзоев вступил в ряды ИГ* в 2014 году, находясь в Тольятти в России. Спустя год он начал создавать "таджикскую" ячейку ИГ*. В это же время он под разными именами в соцсетях агитировал вступать в ряды террористической группировки, размещая фото и видео с обращениями боевиков-таджиков.

По данным следствия, Мирзоев в 2015 году направил четырех трудовых мигрантов, которых он сагитировал в ИГ*, для совершения терактов в Таджикистан. Однако все четверо были задержаны и осуждены на длительные сроки. Самого Мирзоев в начале года задержали в Тольятти и депортировали в Таджикистан.

*Запрещенная в России террористическая организация