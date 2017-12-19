В Киеве назвали единственный способ "вернуть" Крым

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Давление и санкции в отношении России должны привести к возвращению Крыма в состав Украины, заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, механизм по возвращению Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Украины одинаков. "Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции", — сказал Грымчак. Он добавил, что Россия "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".

По словам замминистра, необходимо сделать так, чтобы содержание полуострова стало для Москвы "настолько токсичным", что его возвращение на Украину "будет спасением для самой России".

На Украине нередко возникают различные планы по возвращению Крыма и Донбасса в состав страны. Так, в октябре командир подразделения экстремистской "Украинской добровольческой армии"* Владислав Литвин предложил использовать для этой цели ракетное оружие, а экс-глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош заявил, что "вернуть" Крым Киеву поможет "развал России".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская группировка, запрещенная в России