Соратник Яроша предложил "вернуть" Крым с помощью ракетных ударов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Командир пятого отдельного батальона экстремистской "Украинской добровольческой армии" Владислав Литвин заявил, что "вернуть" Крым Киеву будет проще, чем Донбасс. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

"Да ничего не сложнее… Там (в Крыму. — Прим. ред.), наоборот, можно еще эффективнее все сделать", — утверждает Литвин.

По мнению военного, вернуть полуостров поможет не пехота, а применение ракетного оружия. "Сейчас мы, в принципе, развиваем ракетную программу", — полагает Литвин.

Он добавил, что украинского ракетного вооружения "теоретически должно хватить" для уничтожения военных баз на территории полуострова.

Украинскую добровольческую армию создал бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош. Ранее он заявил, что возвращение Донбасса в состав Украины — "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок".

В России в отношении руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. Следствие подозревает организацию в преступлениях против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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