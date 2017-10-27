Соратник Яроша предложил "вернуть" Крым с помощью ракетных ударов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Командир пятого отдельного батальона экстремистской "Украинской добровольческой армии" Владислав Литвин заявил, что "вернуть" Крым Киеву будет проще, чем Донбасс. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
По мнению военного, вернуть полуостров поможет не пехота, а применение ракетного оружия. "Сейчас мы, в принципе, развиваем ракетную программу", — полагает Литвин.
Он добавил, что украинского ракетного вооружения "теоретически должно хватить" для уничтожения военных баз на территории полуострова.
В России в отношении руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. Следствие подозревает организацию в преступлениях против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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