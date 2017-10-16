Ярош предложил использовать для развала России украинскую диаспору

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош считает, что Украина сможет завладеть Крымом после "развала" России. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Ярош отметил, что идея проведения военной операции по "освобождению" Крыма сейчас является очень рискованной, поскольку Украина не готова противостоять своему соседу. В качестве альтернативы депутат предложил "раскачать" обстановку в России силами украинских спецслужб.

"Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору", — отметил Ярош.

При этом он предложил тратить больше денег на обеспечение разведки и СБУ, которые, по его мнению, могут способствовать обострению "внутренних проблем" в России.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.