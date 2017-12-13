Часы "Жар-птица": Москва подарила Бангкоку новую достопримечательность

БАНГКОК, 13 дек — РИА Новости, Евгений Беленький. Дни Москвы открылись в среду в столице Таиланда подписанием Программы двустороннего сотрудничества на 2018-2020 годы и торжественным открытием новой бангкокской достопримечательности: солнечных часов "Жар-птица", подаренных таиландской столице Москвой.

Программа сотрудничества на два года

С российской стороны программу сотрудничества подписал министр правительства Москвы — глава Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, с таиландской — заместитель губернатора (мэра) Бангкока Ванвилай Промлакхано.

На церемонии подписания присутствовал посол России в Таиланде Кирилл Барский. Подписание программы прошло в одном из самых достопримечательных мест Бангкока — парке Лумпхини, главном оазисе и "легких" деловой части таиландской столицы.

После подписания документов российский посол, министр правительства Москвы и заместитель мэра Бангкока вместе разрезали ленточку "Уголка Москвы в парке Лумпхини", в котором установлена подаренная Москвой инсталляция – солнечные часы "Жар-птица". Крыльями птица русских сказок обнимает плоский циферблат, а тень от ее клюва служит стрелкой.

Русская жар-птица Бангкоку на удачу

В 2017 году Россия и Таиланд празднуют 120-летие дипломатических отношений, а Москва и Бангкок — 20-летие своих двусторонних дружеских связей, начавшихся с первого соглашения, подписанного в 1997 году. С того времени Дни культуры Бангкока регулярно проходят в Москве, а дни Москвы — в Бангкоке. Обеим этим датам было посвящено торжественное мероприятие в парке Лумпхини.

"Жар-птица приносит счастье и удачу. Даже одно перо этой птицы может осчастливить человека!", — сказала, открывая церемонию, российская певица и телеведущая Илона Броневицкая.

"Дружба между нашими народами началась с дружбы двух человек, двух монархов — Сиамского короля Чулалонгкорна, Рамы Пятого, и российского императора Николая Второго. Они впервые встретились в Бангкоке в 1891 году, когда престолонаследник Николай Александрович посетил Сиам. А в 1897 году во время визита в Россию короля Рамы Пятого эта дружба двух монархов переросла в дружбу между нашими народами, когда два национальных лидера договорились об обмене посольствами и дипломатических отношениях между Россией и Сиамом", — напомнила она.

Вечер продолжил концерт джазового квинтета народного артиста России Игоря Бутмана, исполнившего, помимо нескольких всемирно известных джазовых композиций, еще и Королевский Блюз, написанный покойным королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой Девятым), в собственной оригинальной аранжировке.

После концерта перед собравшимися выступил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.

"Подписанные сегодня документы — это не просто бумаги. Подписанная программа сотрудничества означает, что в последующие два года у нас с вами будет много таких великолепных вечеров, как сегодняшний", — сказал глава российской дипмиссии.