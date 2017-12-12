В ЛНР открыли памятник командиру казачьего полка Народной милиции Дремову

Открытытие памятника погибшему при покушении в 2015 году командиру шестого казачьего полка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике атаману Павлу Дремову. 12 декабря 2017

Открытытие памятника погибшему при покушении в 2015 году командиру шестого казачьего полка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике атаману Павлу Дремову. 12 декабря 2017

ЛУГАНСК, 12 дек — РИА Новости. В Стаханове открыли памятник погибшему при покушении в 2015 году командиру шестого казачьего полка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике атаману Павлу Дремову, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

В ноябре 2015 года генпрокуратура ЛНР сообщила, что командир шестого казачьего полка Павел Дремов и его водитель погибли в результате взрыва бомбы в их автомобиле. Позже Народная милиция ЛНР заявила, что за этим происшествием могут стоять украинские спецслужбы. Инцидент произошел, когда Дремов ехал на празднование собственной свадьбы.

"Сегодня в этот день от лица командования и от себя лично хочу сказать слова благодарности стахановской земле за такого великого командира. Это не простые слова, мы прекрасно помним 2015 год, когда было очень тяжело и одному Богу известно, как Паша (Дремов – ред.) их выполнял", — сказал Марочко на мероприятии.

Памятник атаману выполнен из черного камня, на нем, помимо портрета и имени Дремова выгравированы имена погибших ополченцев шестого казачьего полка. На открытии памятника присутствовали однополчане, жители Стаханова, представители местной администрации.

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