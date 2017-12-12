В Казахстане около 700 шахтеров участвуют в забастовке

АСТАНА, 12 дек — РИА Новости. Порядка 700 шахтеров участвуют в забастовке, начатой накануне в Казахстане, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

В понедельник утром стало известно, что группа работников четырёх шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в составе около 200 человек отказалась покидать свои рабочие места после окончания смены. Начался диалог между руководством компании и профсоюзом угольщиков "Коргау", представляющим интересы работников. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы, улучшения условий труда.

"Сейчас 8 шахт, по данным которые нам передал акимат (администрация — ред.) Карагандинской области, их 684 человека", — сказала Дуйсенова журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько шахтеров остаются под землей, отказываясь подниматься на поверхность.

По ее данным, шахтеры направили от каждой шахты своих представителей для переговоров с работодателем. "Работает большая инициативная группа: 32 человека — это представители работников ведут переговоры с работодателем", — сказала министр.